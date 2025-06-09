Следствие арестовало имущество экс-чиновника Минобороны

Следствие арестовало имущество экс-главы Управления имуществом Минобороны РФ Олега Васенина на сумму более 31 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ в Telegram-канале.

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«Военными следователями в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Васенина наложен арест на сумму более 31 миллиона рублей», — сказано в сообщении.

По данным следствия, в 2022 году Управление имущества спецпроектов Минобороны России заключило многомиллионный контракт с ООО «Транслом» на приемку вторичного сырья. Контроль за выполнением контракта был возложен на Васенина. Он предоставил ложные документы о стоимости вторичного сырья, за счет чего смог похитить 240 млн бюджетных рублей.

Его арестовали в апреле текущего года.