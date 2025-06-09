Старшая дочь многоженца Сухова обвинила отца в домогательствах

Старшая дочь многоженца Ивана Сухова, 19-летняя Анна Сухова, рассказала, что отец совершил развратные действия по отношению к ней, когда ей было 14 лет.

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— Папа взял меня на отдых почти пять лет назад. И там, скажем так, он совершил развратные действия по отношению ко мне. «Дочь, закрой глаза», — сказал он мне тогда. Все длилось две минуты. Потом уже до меня дошло спустя годы, что это было: он заставил меня прикасаться к нему, — подчеркнула девушка в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

Девушка добавила, что потом ситуация повторилась, но «в другом контексте». По словам Суховой, отец сказал ей, что она не сможет стать «достойной женой», поэтому будет хорошо, если она сможет «уметь все правильно делать». Анна Сухова подчеркнула, что изнасилования не произошло, но ее отец совершал развратные действия.

Иван Сухов, состоящий в отношениях с тремя женщинами и имеющий 14 родных детей, выразил уверенность в том, что его главное предназначение, которое, по словам мужчины, определил Бог, заключается в размножении. «Вечерняя Москва »рассказала, что известно о многоженце и его семье.