Двое экс-полицейских пойдут под суд за легализацию почти 2,5 тыс мигрантов

В Москве двое экс-полицейских вместе с соучастниками пойдут под суд за незаконную легализацию почти 2,5 тысячи мигрантов, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

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Столичные следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного против экс-начальника МО МВД России "Коммунарский" столицы, бывшего инспектора ОВМ того же отдела и других лиц.

В отношении них выдвинуты обвинения по части 5 статьи 291, части 6 статьи 290, части 3 статьи 285, пунктам "а" и "в" части 2 статьи 322.1 УК РФ ("Дача взятки", "Получение взятки", "Злоупотребление должностными полномочиями", "Организация незаконной миграции").

По версии СК, в период с февраля по июль 2022 года обвиняемые организовали на территории РФ незаконное пребывание иностранных граждан и лиц без гражданства. Таким образом, 2 425 человек были фиктивно поставлены на миграционный учет по месту пребывания от имени разных юридических лиц, которые не были расположены по заявленным адресам.

"За совершение указанных преступных деяний обвиняемые получили взятку на общую сумму свыше 6 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Сложность расследования дела была обусловлена давностью рассматриваемых событий и усилиями, которые предпринимали фигуранты для сокрытия своей деятельности.

Кроме того, обвиняемые ранее работали в правоохранительных органах и были знакомы с методами проведения оперативно-розыскных мероприятий и действиями следователей.

Чтобы обеспечить исполнение приговора о взыскании штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий, суд арестовал имущество фигурантов на сумму более 7,5 миллионов рублей.

Во время расследования были проведены обыски, осмотр необходимой документации, а также проведен допрос свидетелей и собраны доказательства причастности указанных лиц к противоправной деятельности.

В настоящий момент уголовное дело направили для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Ранее правоохранители задержали шесть граждан из Волгоградской области и Московского региона за незаконную легализацию более 1 тысячи человек. Бизнес организовал предприниматель, который до этого уже был судим за преступление в сфере миграции.

С другими задержанными он зарегистрировал коммерческие компании, выдав их за агентства по подбору персонала. Фигуранты заключали фиктивные гражданско-правовые и трудовые договоры с гражданами среднеазиатских республик, тем самым продлевая сроки пребывания последних в РФ.