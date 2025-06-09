В Ростовской области нашли сбежавшего из зоопарка кенгуру

С животным по кличке Сидней всё в порядке, его долго не могли найти, потому что он прятался от жары в листве и кустах, сообщила представитель зоопарка, который находится недалеко от города Шахты.

«Сейчас кенгуру затеял с нашими зоологами игру в листве: убегает от них вприпрыжку. Теперь мы его аккуратно ловим и будем возвращать», — уточнила собеседница.

Сегодня утром стало известно, что Сидней сбежал из зоопарка. Как объяснила директор по развитию зооцентра Элеонора Моргунова, животное просто перепрыгнуло через забор. По её словам, кенгуру всю ночь искали 90 человек с фонарями и факелами. Была организована спасательная операция с привлечением ветеринаров и зоологов.