Девушке отрезало палец в российском аквапарке

В аквапарке Санкт-Петербурга девушка получила серьезную травму во время катания на тюбинге. Об этом сообщает 78.ru.

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Во время спуска с водной горки девушка лишилась мизинца на левой ноге.

Ее экстренно доставили в больницу.

«После оказания помощи ее отпустили домой в удовлетворительном состоянии», – говорится в сообщении.

Администрация аквапарка заявила, что поддерживает связь с пострадавшей. Все посетители комплекса застрахованы и могут рассчитывать на компенсацию.

Представители аквапарка также отметили, что все аттракционы регулярно проходят осмотры, и после инцидента горку проверили еще раз.

"Каких-то дефектов в ходе проверок нашими специалистами выявлено не было — ни с утра, ни после происшествия", – заявили в аквапарке.

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