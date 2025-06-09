Почти 20 человек застряли в парке аттракционов «Остров мечты» в Москве

На аттракционе в парке развлечений «Остров Мечты» на юге Москвы застряли 17 человек, в том числе пять детей. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.

Инцидент произошел на аттракционе «Воздушный экспресс». Он представляет из себя поезд, который проезжает на высоте в десять метров через всю тематическую зону парка.

«На аттракционе " Воздушный экспресс " в парке развлечений "Остров Мечты" на проспекте Андропова, по предварительной информации, застряли 17 человек, в том числе пять детей», — сообщил источник РИА Новости, отметив, что на место были вызваны спасатели.

В пресс-службе парка развлечений в беседе с MSK1.ru рассказали, что причиной остановки аттракциона стал технический сбой. Сотрудники «Острова Мечты» оперативно отреагировали на произошедшее и оповестили находящихся в «Воздушном экспрессе» о случившемся и их дальнейших действиях. Кроме того к аттракциону были направлены специализированные подъемники.

В настоящее время всех посетителей аттракциона спустили на землю.