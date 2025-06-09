Россиянин открыл стрельбу по женщине после ссоры из-за выгула собак

В Ленобласти девушка получила пулю в лицо за выгул собаки. Об этом сообщает 78.ru.

В Кудрово неизвестный выстрелил в девушку из страйкбольного ружья с балкона многоэтажки. Причиной поступка стал выгул питомца на футбольном поле.

По информации источника, местная жительница вместе с приятельницей выгуливала собак в неположенном месте, из-за чего к ней подошел мужчина и сделал замечание. После словесной перепалки он удалился, а затем девушка услышала странный звук. Обернувшись, она заметила, что незнакомец в камуфляжной форме стреляет по ней с 11 этажа.

Отмечается, что мужчина, сделавший замечание, уходил в тот же подъезд. Девушка обратилась в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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