Молния ударила в отдыхающих на пляже людей под Москвой

В Подмосковье молния попала в беседку на пляже, где отдыхала компания людей. Пострадали восемь человек, пишет SHOT.

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Инцидент произошел недалеко от города Видное. Накануне вечером начался сильный дождь с грозой, отдыхающие укрылись в беседке, полагая, что там они в безопасности.

Больше всего пострадала 30-летняя женщина, через нее прошел разряд, который затем ушел в стол.

Пострадавшей оказали первую помощь находившиеся рядом медики. Женщину госпитализировали с сильными ожогами груди и рук, сейчас ее состояние стабилизировано.