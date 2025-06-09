Стали известны подробности семейной трагедии, произошедшей 8 июня в Воскресенске, где женщина убила пятилетнюю дочь. У дамы, предположительно, была затяжная депрессия.

Как стало известно «МК», ранним утром 39-летняя местная жительница собирала 37-летнего супруга на работу. К слову, мужчина занимает должность мастера смены в компании по производству цемента. Супруга упаковала мужу еду и проводила его до входной двери. У порога она спросила любимого о том, что приготовить из еды на вечер и когда он принесет деньги. Глава семейства попросил супругу «не трепать себе и ему нервы» и быстро вышел за дверь.

Вскоре проснулась 5-летняя дочь. Девочка и мама недолго полежали в постели, после чего родительница пошла готовить еду на кухню, а ребенок отправился в гостиную лежать на диване и играть в планшет. Спустя какое-то время малышка захотела попить и попросила маму принести ей чашку с водой.

Женщина через минуту зашла в гостиную, резко накинула на шею дочери пояс от халата и начала душить ребенка. Девочка потеряла сознание, но продолжила дышать. Тогда родительница подняла дочь на руки и отнесла ее в ванную. Заткнув слив, женщина стала набирать воду. Не выдержав долгого ожидания, пока наберется вода, в порыве гнева дама взяла нож на кухне, после чего нанесла ранение в шею дочери.

Придя в себя, осознав, что ребенок больше не дышит, напуганная родительница написала в мессенджере сообщение мужу, в котором призналась, что убила дочь, однако в этой трагедии виноват он сам. Вскоре за признанием последовало второе сообщение: «Я вызвала полицию. Меня посадят».

Известно, что супруги познакомились в школе. Около 15 лет назад они сыграли свадьбу, спустя 10 лет у них родилась долгожданная дочь. По словам знакомых, семья жила тихо, ссор и конфликтов не было, женщина с нежностью относилась к малышке. Даже когда последняя пятый раз просила принести стакан воды, мать с терпением и улыбкой выполняла просьбу. Женщина работала с утра до обеда кассиром в продуктовом магазине, затем шла в детский сад, чтобы забрать дочь. В оставшееся время родительница занималась бытовыми обязанностями и пыталась повлиять на мало зарабатывающего супруга.

По словам близких, около месяца назад мать и дочь сильно заболели ОРВИ, с высокой температурой малышку забрали в больницу. Родительница на пять дней осталась с ребенком жить в палате. После выписки девочки психическое состояние матери ухудшилось. Женщина ссылалась на то, что она просто устала и скоро восстановится, психологическая помощь ей не нужна.

Как сообщила «МК» старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий, подозреваемая задержана, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Криминалисты провели осмотр и назначили судебно-медицинскую, психолого-психиатрическую и молекулярно-генетическую экспертизы.