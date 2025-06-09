В Подмосковье задержан предполагаемый участник убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Им оказался бывший «крупнейший подрядчик Укравтодора» 44-летний гражданин Армении Араик Амирханян. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщили в соцсети.

— Араика даже не пришлось задерживать: когда следователи, занимающиеся делом об убийстве Кивы, вышли на его след, то узнали, что в начале мая Амирханяна отправили в СИЗО-8 Московской области по делу о даче взятки, — пишет Telegram-канал Baza.

По данным следствия, Амирханян вошел в доверие к Киве, следил за ним, а затем передал сотрудникам СБУ информацию о том, где тот живет.

Чем известен убитый экс-депутат украинской Рады Илья Кива

6 декабря в подмосковном городе Одинцово двумя выстрелами был убит бывший депутат Верховной рады Илья Кива.