Что известно о задержанном мэре Красноярска Логинове?

Утром 9 июня задержали мэра Красноярска Владислава Логинова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным СМИ, его допрашивают во 2-м управлении Следственного комитета (СК), и, возможно, переведут в Москву. О том, что известно о задержанном градоначальника, — в материале «Рамблера».

Логинов родился 30 июля 1967 года в Ачинске. В 1987 году он окончил Ачинское военное авиационное техническое училище, получив специальность «техник-электрик по авиационному приборному оборудованию».

В 2000 году Логинов прошел обучение по программе «Менеджмент» в Калининградской высшей школе управления. А в 2016 году он повысил свою квалификацию в Сибирском федеральном университете по программе «Автомобильные дороги». С 1984 по 2000 год Логинов служил в рядах вооруженных сил.

В сфере логистики и обеспечения материально-техническими ресурсами он занимал руководящие позиции. С 2012 по 2015 год Логинов был заместителем руководителя департамента городского хозяйства в администрации Красноярска. В период с 2015 по 2016 год он занимал пост заместителя главы департамента муниципального заказа в администрации города Красноярска.

С июля по октябрь 2016 года Владислав Логинов руководил администрацией Свердловского района города Красноярска, а в октябре 2016 года был назначен главой администрации Советского района города Красноярска. С ноября 2017 по сентябрь 2022 года Владислав Логинов занимал должность первого заместителя главы Красноярска. Также известно, что он женат, у него трое детей.

Ранее СМИ сообщали, что показания против Логинова дали его советник Артур Арутюнян и бывший заместитель Алексей Давыдов, задержанные ранее. По данным Mash, задержание связано со скандалом вокруг асфальтобетонного завода, где, по данным следствия, Арутюнян незаконно расторг договор с предприятием, нанеся ущерб в 455 млн рублей. Летом 2024 года арестовали гендиректора «Промстроя» Декарда Ханагяна по делу о «дорожном картеле», в результате которого компания получила миллиард рублей, а муниципальное предприятие — пять миллионов. В октябре 2024 года первый вице-мэр Вадим Войцеховский покинул пост из-за конфликта интересов. В декабре 2024 года задержали Давыдова по делу о взятках на 73 млн рублей. По данным издания «Лента.ру», депутат горсовета Вячеслав Дюков требовал отставки Логинова после серии уголовных дел.