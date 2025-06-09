В Подмосковье мама утопила свою 5-летнюю дочь

Семейная трагедия произошла в подмосковном Воскресенске накануне утром. Там 30-летняя женщина расправилась со своей 5-летней дочерью.

© Московский Комсомолец

Как стало известно «МК», несчастье случилось около 8 часов. Девочка смотрела мультики, а мама готовила завтрак на кухне. Затем малышка попросила принести ей воды, но вместо этого садистка придушила девочку поясом от халата, а затем утопила в ванной. Вдобавок она причинила дочери ножевое ранение в шею. После этого убийца послала мужу (в момент трагедии его не было дома) sms-сообщение со словами: «Ты мне надоел, я убиваю нашу дочь».

Подозреваемая задержана, с ней работают следователи ГСУ СКР по Московской области. Известно, что она работала продавцом в магазине, отец девочки — мастер на цементном заводе. Мотив убийства устанавливается.