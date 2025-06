Священник вспомнил об отце и упал замертво во время проповеди

В Бразилии протестантский священник упал замертво во время проповеди, после того как вспомнил об отце. Об этом сообщает Need To Know.

31 мая 47-летнего пастора Сержиу Карвиньо пригласили прочитать проповедь в церкви города Кашиас-ду-Сул, штат Риу-Гранди-ду-Сул. Мужчина уверенно говорил несколько минут, однако потом начал очень эмоционально рассказывать о своем отце-священнике, которого не стало несколько лет назад. Затем он опустился на пол, продолжая говорить, а потом замолчал и потерял сознание.

Некоторые прихожане транслировали речь священника, и приступ случился с ним в прямом эфире. В церкви находились студенты-медики, которые оказали Карвиньо первую помощь, однако спасти его не удалось.

«Все шло хорошо, пока он проповедовал. Он рассказывал историю о своем отце и, я думаю, слишком нервничал. Мы не знаем, были ли у него проблемы с сердцем», — сказал студентка, пытавшаяся помочь Карвиньо.

2 июня пастора похоронили в его родном городе. Точная причина его смерти пока не установлена.

