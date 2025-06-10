Стало известно об этапировании подозреваемого во взятке мэра Красноярска

Мэр Красноярска Владислав Логинов, подозреваемый в получении взятки, был этапирован в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

«Да, уже увезли», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, в Москве Логинову будет избрана мера пресечения.

Другой представитель правоохранительных органов добавил, что судебное заседание по делу мэра Красноярска пройдет 10 июня.

Названа подоплека задержания мэра Красноярска

Логинова обвинили в получении взятки в особо крупном размере накануне. Как рассказали в СК, более 180 млн рублей ему заплатил директор одной из фирм, которой глава города помог выиграть тендеры на ремонт городских дорог.

Мэра Красноярска задержали утром 8 июня, этому предшествовали несколько громких уголовных дел в регионе. Все они были связаны именно с дорожной инфраструктурой. Как сообщил депутат горсовета Вячеслав Дюков, Логинов «предчувствовал развитие событий» и мог попытаться вывести из-под удара семью. В 2024 году из администрации уволились его жена и сын. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее силовики нагрянули с обыском к замгубернатора Владимирской области.