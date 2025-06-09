Названа подоплека задержания мэра Красноярска

Подоплекой задержания мэра Красноярска Владислава Логинова стали показания его подчиненных. Об этом пишет NGS24.ru.

На градоначальника дали показания советник Артур Арутюнян, оказавшийся под следствием за махинации с торгами, бывший заместитель Алексей Давыдов и экс-глава компании «Промстрой» Декард Ханагян, задержанный по делу о картельном сговоре. Он же, по версии следствия, в 2018-2019 году давал взятки в размере 73 миллионов рублей бывшему начальнику управления дорог красноярской администрации Евгению Жвакину через посредника — бывшего вице-мэра Алексея Давыдова.

В конце февраля арестовали Арутюняна по делу о превышении полномочий при продаже помещений на улице Технологической. Ущерб превысил 455 миллионов рублей.

Логинов мог получить взяток на сумму более 100 миллионов рублей. Силовики намерены этапировать его из Красноярска в Москву, где будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения.

Сейчас в доме Логинова, а также в администрации города, проводятся обыски.