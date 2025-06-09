Пресечен контрабандный вывоз на Украину комплектующих к вертолетам Ми-8 и Ми-17

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила незаконную деятельность лиц, причастных к организации контрабандного вывоза за границу запасных частей к российским вертолетам моделей Ми-8 и Ми-17.

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Оценочная стоимость этих компонентов превышает 400 миллионов рублей. Наличие данных комплектующих позволило бы восстановить эксплуатационные характеристики не менее четырех вертолетов. Планировалось, что вывоз будет осуществляться, в том числе, на территорию Украины.

В состав группы входило шесть человек, являющихся гражданами России, Украины и стран Ближнего Востока. Координация их действий осуществлялась из-за рубежа. Закупка комплектующих осуществлялась через сеть подконтрольных коммерческих организаций у предприятий-производителей.