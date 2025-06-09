Пропавшую почти три месяца назад российскую школьницу достали из залива

Lenta.ru

В Санкт-Петербурге пропавшую почти три месяца назад школьницу достали мертвой из Финского залива. Об этом стало известно «Фонтанке».

Пропавшую три месяца назад школьницу достали мертвой из Финского залива
© РИА Новости

По сведениям российского издания, страшную находку заметили туристы. Труп десятиклассницы направили судмедэкспертам.

Девушка ушла из дома без телефона и документов 11 марта после ссоры с отцом из-за покупки слишком дорого кофе. Близкие отметили, что подросток была в сильном напряжении. По их версии, она подверглась надругательству и пыталась обрести покой с помощью религии.

Старшеклассницу искали полицейские и волонтеры. В конце марта петербургские следователи возбудили уголовное дело из-за ее исчезновения.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 16-летняя школьница пропала после сдачи пробного Единого государственного экзамена. Уточнялось, что до важного события девушка повздорила с матерью.