Кадры из Гватемалы. Там сейчас извергается вулкан Фуэго.

Огненное действо происходит недалеко от города Антигуа, в 50 километрах от столицы страны. Раскалённая гора сначала выбрасывала вверх многокилометровые столбы пепла. Затем пришёл черёд лавы - пылающие потоки потекли по склонам.

Зрелище завораживающее, но чрезвычайно опасное. Чтобы избежать жертв, власти заранее объявили об эвакуации населения. Из зоны риска вывезли уже более семисот человек.

Исполин пока не собирается успокаиваться, сейсмологи предупреждают об угрозе схода вулканических обломков.