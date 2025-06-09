В доме задержанного мэра Красноярска проходят обыски

В доме задержанного по подозрению во взяточничестве мэра Красноярска Владислава Логинова идут обыски. Об этом сообщает портал ТВК в Telegram-канале, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Рядом с жильем чиновника, пишет канал, стоят сотрудники Росгвардии, а также люди в гражданском.

«Калитка дома сейчас закрыта, что происходит внутри – не видно. Источник ТВК также подтвердил, что обыски сегодня прошли и в мэрии», — сказано в посте.

До этого сообщалось, что Логинова этапируют в Москву. По данным источника ТАСС, в столице ему изберут меру пресечения. Хотя Логинова и задержали в Красноярске, дальнейшие процессуальные действия будут проходить в Москве.

Мэр подозревают в получении взятки. Красноярское издание Ngs24.ru со ссылкой на источники также писало, что в администрации города также провели обыски. По данным «Интерфакс», уголовное дело расследует центральный аппарат Следственного комитета.

С 2012 года Логинов занимал руководящие должности в администрации Красноярска. Работал в департаменте городского хозяйства и муниципального заказа, возглавлял администрации Свердловского и Советского районов. В 2017 году стал первым вице-мэром, а в 2022-м был назначен главой города.