В Москве из окон квартир выпали двое малолетних детей

Два ребенка выпали из окон квартир жилых домов в Москве за прошедшее воскресенье, в обоих случаях дети на непродолжительное время оставались без присмотра взрослых. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
"Сразу два инцидента, связанные с падением малолетних детей из окон, произошли вчера. <…> В обоих случаях малолетние остались на непродолжительное время без присмотра взрослых и, оперевшись на москитную сетку, выпали из окна", - говорится в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, первый случай произошел днем в жилом доме на Анненской улице. Девочка 2021 года рождения выпала из окна квартиры на 5-м этаже. Второй случай - вечером на улице Летчика Бабушкина, там девочка 2023 года рождения выпала из окна квартиры на 1-м этаже. Оба ребенка выжили, они госпитализированы.
В прокуратуре в очередной раз напомнили, что открытые окна могут быть опасны для детей даже на первом этаже.
"Не оставляйте детей без присмотра в помещении, где открыто окно, не ставьте мебель рядом с окнами, чтобы малыш не мог попасть на подоконник или подойти к открытому окну, москитная сетка не спасает от падения", - сказали в пресс-службе.