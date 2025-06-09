В Москве из окон квартир выпали двое малолетних детей

Два ребенка выпали из окон квартир жилых домов в Москве за прошедшее воскресенье, в обоих случаях дети на непродолжительное время оставались без присмотра взрослых. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Сразу два инцидента, связанные с падением малолетних детей из окон, произошли вчера. <…> В обоих случаях малолетние остались на непродолжительное время без присмотра взрослых и, оперевшись на москитную сетку, выпали из окна", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, первый случай произошел днем в жилом доме на Анненской улице. Девочка 2021 года рождения выпала из окна квартиры на 5-м этаже. Второй случай - вечером на улице Летчика Бабушкина, там девочка 2023 года рождения выпала из окна квартиры на 1-м этаже. Оба ребенка выжили, они госпитализированы.

В прокуратуре в очередной раз напомнили, что открытые окна могут быть опасны для детей даже на первом этаже.