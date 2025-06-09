В еде из «ВкусВилла» нашли кишечную палочку

Проверка готовых блюд из сети магазинов «ВкусВилл» показала, что в них содержится кишечная палочка. Об этом РАН по просьбе издания.

Лабораторным анализам подверглись шесть популярных блюд: «Салат с мясом индейки и гранатовым соусом» и «Блинчики с мясом» от ООО «Корс», «Салат «Цезарь» с курицей и пекинской капустой» от «Смарт Фуд Солюшнз», «Ролл с семгой и креветкой» от ООО «ЙУМИ», «Картофель жареный с грибами» от ООО «Формула 2005» и «Бутерброд с тунцом и базиликом» от ООО «БК 24». В результате специалисты выявили кишечную палочку в четырех образцах: сэндвиче с тунцом, салате с индейкой, картошке с грибами и блинах с мясом.

Помимо этого, в «Цезаре» и блинах с мясом зафиксировали превышающее нормативы количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов. Как пояснил изданию доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров, это может указывать на недостаточную санитарную обработку, нарушение условий хранения или ошибки в технологии приготовления. Также в ролле с семгой и креветкой и в бутерброде с тунцом и базиликом выявили превышение нормы дрожжей.

Ранее Роспотребнадзор обнаружил в питьевой воде для детского питания, продававшейся в магазинах сети «ВкусВилл», несоответствие обязательным санитарным требованиям содержания бария. Производителем опасной продукции оказалось ООО «Серебряное наследие». В результате предприятие временно приостановило выпуск продукции для несовершеннолетних.