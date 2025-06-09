Обыски проходят в администрации Красноярска после задержания мэра города Владислава Логинова. Об этом ТАСС сообщили правоохранители.

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«Идут [обыски]», — сказал собеседник агентства.

Подробности он не раскрыл.

Утром 9 июня сообщалось о задержании главы Красноярска Владислава Логинова по подозрению в получении взятки.

По информации «Интерфакс», уголовное дело расследует центральный аппарат Следственного комитета.

ТАСС: мэра Красноярска Логинова задержали по подозрению в получении взятки

Владимир Логинов родился в 1967 году в Ачинске в Красноярском крае. Профессиональный путь начал с технического образования: в 1987 году окончил Ачинское военное авиационно-техническое училище, где получил квалификацию техника-электрика по авиационному приборному оборудованию. В 2008 году получил высшее образование в Сибирском федеральном университете по специальности «Экономика и управление в строительстве».

С 2012 по 2015 год Логинов занимал пост заместителя руководителя департамента городского хозяйства администрации Красноярска. Затем в 2015-2016 годах работал в мэрии города заместителем главы департамента муниципального заказа. В 2016 году возглавил администрацию Свердловского района, позже руководил Советским районом Красноярска. В 2017 году стал первым вице-мэром города, этот пост занимал до 2022 года, когда был назначен главой Красноярска.

Ранее суд продлил арест экс-мэру Сочи.