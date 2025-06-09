Мэра Красноярска задержали

Мэра Красноярска Владислава Логинова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом ТАСС сообщил представитель правоохранительных органов.

Как пишет красноярское издание Ngs24.ru, ссылаясь на источники, в настоящее время в администрации города проводятся обыски.

По информации «Интерфакс», уголовное дело расследует центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Суд продлил арест имущества семьи экс-мэра Сочи Копайгородского

6 июня суд приговорил бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева к 8,5 года лишения свободы, а также потребовал от него выплатить штраф в размере 2,1 млн рублей. Мужчину признали виновным в двух эпизодах взяточничества, а также в отмывании денежных средств. Обвиняемый своей вины не признал.

В мае был задержан глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко. Ему предъявили обвинения в получении взятки. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал чиновнику меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Ранее суд продлил арест экс-мэру Сочи.