В российском регионе частично обрушился многоквартирный дом

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В городе Алейск Краснодарского края обрушился угол жилого многоквартирного дома. Об этом сообщило республиканское управление МЧС на своем сайте.

В российском регионе частично обрушился многоквартирный дом
© globallookpress.com

По данным министерства, дом на улице Сердюка частично обрушился при проведении ремонтных работ и из-за подмыва фундамента. По предварительным данным, никто не пострадал, причины случившегося устанавливаются.

«Силами администрации города Алейска производится переселение жильцов пострадавшего дома в ПВР», — говорится в сообщении.

Для работы с последствиями обрушения привлечены свыше 20 человек и восьми единиц техники.

Ранее двое детей стали жертвами обрушения части многоквартирного жилого дома в селе Новополтавка Запорожской области. Обрушились два подъезда двухэтажного дома. Повреждения получили восемь квартир, шесть из которых оказались полностью разрушены.

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