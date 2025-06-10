В российском городе произошла серия взрывов

Минимум три взрыва были слышны над Нижнекамском в Татарстане, Вооруженные силы Украины пытаются атаковать город дронами «Лютый», пишет Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, слышно минимум три взрыва над Нижнекамском в разных частях города. Сработала система ПВО по украинским дронам «Лютый». Беспиотники летели в сторону города Елабуга, данных о разрушениях и пострадавших нет.

ВСУ попытались атаковать еще один российский регион

Ранее беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ упал на школьный двор в Курске. Как уточняют свидетели инцидента, он произошел около 00:30. Сперва они услышали звук мотора БПЛА, после чего тот резко начал пикировать и упал.