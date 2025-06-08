Почти во всю Запорожскую область вернули свет

Почти на всей территории Запорожской области восстановили подачу электричества, сообщил ТАСС глава региона Евгений Балицкий.

© Газета.Ru

Он поблагодарил специалистов оперативных служб, которые смогли быстро провести восстановительные работы.

«Абоненты на всей территории Запорожской области, кроме ряда микрорайонов города Энергодара, подключены», — заявил чиновник.

До этого он рассказал, что в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в Мелитополе, Приазовском, Черниговском, Пологовском, Каменско-Днепровском, Акимовском, Приморском муниципальных округах и в части районов Энергодара пропало электричество. Балицкий призвал местных жителей проявить терпение и заверил, что ремонтные бригады работают в непрерывном режиме.

А утром в Мелитополе загорелся неработающий завод. На предприятии на площади в 1 тыс. кв. м вспыхнула кровля. В тушении огня участвовал 41 спасатель и 13 единиц техники. Пожарные работали по повышенному рангу и не допустили распространения пламени на жилые дома.