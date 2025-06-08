В Москве полыхает склад

На востоке Москвы, на улице Пермская, произошло возгорание производственно-складского помещения. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Согласно имеющейся информации, в здании находятся люди. По предварительным сведениям, эвакуировались свыше 30 человек. Источник уточнил, что пожар охватил площадь около 30 квадратных метров. Как сообщил собеседник, горят оборудование и личные вещи. Предварительно сообщается о возможных пострадавших в результате ЧП.

Ранее в Москве уже происходили, крупные возгорания на объектах с массовым пребыванием людей. Так, в торговом центре «Семеновский пассаж» сотрудники МЧС эвакуировали 30 человек из-за пожара на площади 100 квадратных метров — тогда открытое пламя удалось быстро потушить, пострадавших не было.