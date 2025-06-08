Буксирующий баржи теплоход получил пробоину на реке Енисей

В Казачинском районе Красноярского края произошло ЧП на реке Енисей. Об теплоходе, получившем пробоину, сообщает МЧС по региону.

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Теплоход, буксирующий две неуправляемые порожние баржи, ударился о пороги в 20:57 по местному времени. После аварии произошла расцепка барж и теплохода. Экипажу удалось поставить баржи на якоря, а теплоход с пробоиной прибило к берегу из-за повреждения рулевого управления.

ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу отмечает, что часть дизельного топлива попала в Енисей, "ориентировочно 10-15 тонн". Ведомство отмечает, что посещение акватории реки нужно ограничить, чтобы провести все необходимые работы по очистке. Управление МЧС подтверждает, что у теплохода поврежден топливный бак.

В результате ЧП никто не пострадал, другие суда продолжают двигаться в штатном режиме.