Названа причина экстренной посадки пассажирского Boeing 747 в Шереметьево

Российский Boeing 747 успешно приземлился в московском Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости.

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В экстренных службах рассказали, что лайнер благополучно сел в аэропорту вылета в 20:19. Причиной возвращения стал рост температуры в салоне.

До этого стало известно, что Boeing 747 кружился над Москвой, чтобы сжечь топливо. Через некоторое время после вылета из столицы у воздушного судна с 282 пассажирами на борту начались неполадки. Капитан решил вернуться в Шереметьево.

Три дня назад самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ершовском районе Саратовской области. ЧП произошло во время сельскохозяйственных работ по распылению удобрений около села Новорепное. При этом пострадал пилот воздушного судна. После случившегося следователи начали проверку: они провели осмотр места происшествия и организовали комплекс мероприятий, направленных на установление всех причин, условий и обстоятельств инцидента.