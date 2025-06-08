В Мытищах машина провалилась в яму на трассе после дождя

Из-за проливного дождя в подмосковных Мытищах автомобиль провалился в яму на дороге. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в микрорайоне Пироговский, где ливневые системы не справляются с обильными осадками.

На видео, опубликованном в интернете, видно, что дорога полностью затоплена. Автомобили медленно движутся по ней, а один из них стоит у обочины, завалившись набок. Два колеса полностью ушли в затопленную яму. Рядом, по щиколотку в воде, стоит растерянный владелец машины. Он звонит кому-то по мобильному.

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Местные жители говорят, что не знают, что делать в данной ситуации и спрашивают, кто покроет убытки, отмечает телеканал.