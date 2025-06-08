Человека засосало в трубу из-за сильного ливня в Москве

Жителя столицы неожиданно затянуло в сточную трубу реки Чертановка из-за сильного ливня и ветра. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Инцидент произошел в районе Пролетарского проспекта на юге Москвы. Мужчина угодил в коллектор в парковой зоне. На помощь ему вовремя подоспели прохожие. Они удерживали мужчину, чтобы сильное течение не затянуло его дальше в трубу.

На место вызвали МЧС. Спасатели деблокировали пострадавшего и передали медикам.

В воскресенье на столицу обрушились сильные дожди, шквалистый ветер и град. Они продолжатся вплоть до 21:00, порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду.

Синоптики говорят, что в Москве из-за непогоды могут формироваться небольшие смерчи и вихри.

В аэропорту Внуково во время ливня залило терминал

В МЧС призвали горожан и гостей города быть внимательными на дороге и обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.