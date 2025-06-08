В московском торговом центре произошел пожар

В торговом центре «Семеновский пассаж» в Москве начался пожар. О пострадавших не сообщается, пишет Telegram-канал «360.ru».

Инцидент произошел в воскресенье, 8 июня, на улице Большая Семеновская. Площадь возгорания составила 100 кв м. Ранг пожара 1бис.

Специалисты экстренных служб эвакуируют сотрудников и посетителей из торгового центра. В общей сложности, из ТЦ вывели 30 человек, в нем могут оставаться люди.

По предварительным данным, загорелся фасад здания. К тушению привлечены более 50 специалистов и 15 единиц техники.