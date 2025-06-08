В подмосковной реке утонул 8-летний мальчик: спасать никто не рискнул

Тело восьмилетнего мальчика, который без спроса ушел купаться на речку, достали из воды водолазы в подмосковном Пушкино. По рассказам очевидцев, друг второклассника умолял рыбаков прыгнуть за тонущим, но те не решились нырять в холодную воду.

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Как стало известно "МК", несчастье случилось в субботу днём. Со слов знакомых семьи, отправиться в жаркий день на речку Уча мальчик задумал вместе с другом. Сначала он пытался отпроситься по телефону у мамы, которая на данный момент находится в роддоме, но женщина не разрешила сыну уходить к речке без взрослых. Меж тем бабушка мальчика была на огороде, а папа — на работе, поэтому мальчишки в итоге решили никому не рассказывать про свою авантюру и отправились купаться одни.

Увы, во время заплыва у ребенка от холодных ключей свело ноги и он пошел ко дну. Его друг тут же побежал звать взрослых — в это время на реке сидели несколько рыбаков, но те отказались лезть в прохладную воду. В итоге ребенка так никто и не спас, и на место вызвали водолазов.

Те исследовали речное дно протяженностью 3,5 км и через несколько часов нашли погибшего.