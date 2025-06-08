В заказанных россиянином из Испании вейпах обнаружили наркотики

24-летний житель Королёва оказался в центре расследования уголовного дела после того, как таможенники обнаружили в его международной посылке из Испании партию вейпов с наркотическим содержимым.

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Как сообщает телеграм-канал SHOT, в 10 коробках с электронными устройствами вместо обычной жидкости находилось гашишное масло.

Правоохранительные органы провели обыск по месту жительства подозреваемого после выявления запрещённого вещества. Молодому человеку теперь грозит обвинение по статье 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств"), которая предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.

Эксперты предупреждают, что подобные "заказы" могут привести не только к уголовной ответственности, но и к серьёзным проблемам со здоровьем из-за неконтролируемого состава веществ.