СМИ: Молния ударила в Останкинскую башню

Москву накрыли ливень и гроза, одна из молний ударила в Останкинскую башню. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

МЧС призывает жителей и гостей столицы соблюдать осторожность: не оставлять автомобили возле деревьев, избегать прогулок вблизи неустойчивых конструкций и рекламных щитов, а также не оставлять детей без присмотра.

Это не первый раз, когда в Останкинскую башню попадают молнии. Несколько лет назад за время грозы в Останкинскую башню попало не менее 22 молний, сообщает НСН.