На Волге катер насмерть сбил россиянку на сапборде

В ночь на 8 июня в Конаковском округе Тверской области произошло смертельное происшествие на воде, сообщает "МК в Твери". 23-летняя девушка, катавшаяся на сапборде (надувной доске для серфинга), погибла в результате столкновения с катером на акватории Волги в районе поселка городского типа Радченко.

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По предварительным данным МЧС России, судоводитель катера в темное время суток просто не заметил девушку на воде. Столкновение произошло мгновенно — пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и погибла на месте.

Специалисты выясняют, были ли на катере включены ходовые огни, соблюдал ли судоводитель скоростной режим и правила судоходства в темное время суток. Также рассматривается вопрос о том, использовала ли погибшая светоотражающие элементы на своем плавсредстве.

Этот инцидент вновь поднял вопрос о безопасности отдыха на воде, особенно в ночное время. Спасатели напоминают, что передвижение на маломерных судах и плавсредствах в темное время суток крайне опасно и требует особых мер предосторожности с обеих сторон.