Появились подробности о пропавшем в Якутии самолете Ан-2

Самолет Ан-2, который подал сигнал бедствия и пропал со связи в Якутии, отображается на радаре. Об этом сообщили в якутской службе спасения, передает РИА Новости.

Борт, как уточняется, пропал у якутского поселка Хандыга. Так как он отображается на радаре, то возможно, что у борта сломалась рация, добавили в службе спасения.

Как Росавиация, на борту пропавшего в Якутии самолета Ан-2 находятся пять человек. Двое из них — пилоты, еще трое — специалисты наблюдатели.

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О потере связи с самолетом Ан-2 в Якутии стало известно утром во вторник, 10 июня. Самолет, как сообщалось, совершал мониторинг лесопожарной обстановки, когда с ним пропала связь.