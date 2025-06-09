Грузовой поезд совершил вынужденную остановку под Рязанью

Грузовой поезд совершил вынужденную остановку в Рязанской области, ряд пассажирских поездов следуют по маршрутам с отклонением от графика. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Уточняется, что инцидент произошел на перегоне Старожилово — Денежниково.

«Сегодня в 17:15 грузовой поезд совершил вынужденную остановку по техническим причинам», — говорится в тексте.

На период оказания помощи составу пропуск пассажирских поездов организован по соседним путям. Речь идет о поездах, следующих в Москву из Кисловодска и Симферополя, из Москвы в Воронеж, Адлер и Орск и из Адлера в Санкт-Петербург. Они идут по маршрутам с отклонением от графика от 48 минут до одного часа 16 минут. Поезд Адлер — Москва задерживается на три часа 44 минуты.

В пресс-службе Московской железной дороги отметили, что сотрудники МЖД принимают меры для сокращения задержки составов, в вагонах поддерживается комфортный температурный режим.