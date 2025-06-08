Трое подростков надругались над пятиклассницей в психиатрической клинике Петербурга

В Петербурге трех несовершеннолетних пациентов психиатрической клиники обвинили в домогательствах в отношении пятиклассницы. Об этом сообщает 78.ru.

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С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать пострадавшей. Женщина сообщила, что после отбоя трое несовершеннолетних надругались над ее дочерью-пятиклассницей. Подростки, как и пострадавшая девочка, проходят лечение в одной из психиатрических клиник Петербурга.

По данным Telegram-канала «Конкретно.ру», нападавшие применили к ребенку физическую силу, девочка смогла назвать имена и фамилии злоумышленников. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого подросток из школы-интерната под Петербургом изнасиловал 13-летнюю девочку. Мать пострадавшей сообщила в полицию о случившемся. Медики выявили у жертвы при осмотре ушибы наружных половых органов и подтвердили подозрения. Подозреваемого разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.