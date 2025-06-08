Замдиректора «Зарубеждипстроя» заочно арестован за попытку хищения 69 млн рублей

Мещанский суд Москвы заочно арестовал замдиректора компании «Зарубеждипстрой» Антона Полонского, обвиняемого в попытке хищения 69 млн рублей у Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), передаёт ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Как отмечается, Полонский и глава компании Александр Тимофеев, находящийся в СИЗО, заключили контракты на выполнение строительных работ в Таджикистане по заказу ЕФСР на сумму около 69 млн рублей — работы они выполнять не стали.

Решением суда Полонскому избрана мера пресечения в виде заключения под стражей заочно на два месяца с момента его задержания или экстрадиции.

Фигурант объявлен в международный розыск.

В конце мая в Москве арестовали чиновницу Минтранса Челябинской области Анну Курьянову по делу о растрате.