Россиян предупредили о рисках при использовании QR-кодов

Старший эксперт «МегаФона» Борис Лопатин в беседе с RT предупредил, что QR-коды стали частью повседневной жизни, но мошенники всё чаще используют их для кражи данных.

По его словам, злоумышленники подменяют коды в общественных местах, рассылают фейковые ссылки и пытаются получить доступ к аккаунтам через фишинговые формы.

Особую опасность представляют коды из объявлений, листовок и сообщений от незнакомцев, добавил он.

Эксперт советует сканировать только надёжные источники, проверять адрес сайта, использовать антивирусы и двухфакторную аутентификацию.

Также он напомнил, что нельзя публиковать персональные QR-коды (билеты, пропуска) и стоит быть осторожными с Wi-Fi-сетями в кафе и аэропортах.

Главное — проверять источник кода и не переходить по сомнительным ссылкам, заключил он.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин заявил о частых случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками мобильных операторов.