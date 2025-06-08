Два лесных пожара на 10,4 тыс. гектаров потушили в Забайкалье

Два природных пожара на площади более 10,4 тысячи гектаров потушили в двух округах Забайкальского края. Об этом сообщили в Минприроды региона. В Тунгокоченском округе было возгорание на площади 7,4 тыс. гектаров, а также в Борзинском — на 3 тыс. гектаров. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В начале июня сообщалось, что площадь лесных пожаров в Забайкальском крае превысила 1 млн га.

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В конце мая сообщалось, что красноярский шаман Буга Адыг Кам планирует провести обряд на Енисее, чтобы вызвать в охваченном пожарами Забайкалье дожди. Жильцам квартир он посоветовал оставить ведро с чистой водой на балкон или подоконник.

После окончания молитвы нужно разбрызгать воду вверх. Незадолго до этого спутник "Метеор-М" снял из космоса пожароопасную обстановку в Забайкалье.