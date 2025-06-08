Власти США отправят нацгвардию в Лос-Анджелес на фоне протестов

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение ввести в Лос-Анджелес около двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии после массовых протестов и столкновений с полицией. Поводом для беспорядков стал рейд иммиграционной службы (ICE) по задержанию нелегальных мигрантов, который вызвал волну возмущения среди активистов.

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Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что Трамп подписал меморандум о развертывании подразделений Нацгвардии для «противодействия беззаконию». Куратор по вопросам безопасности границ Томас Хоман в эфире Fox News предупредил протестующих, что, несмотря на право на мирные акции, любые нападения на правоохранителей или разрушение имущества будут жестко пресекаться.

"Сегодня вечером мы введем Национальную гвардию. Мы продолжим выполнять свою работу. Мы дадим отпор этим людям", - сказал Хоман.

Ситуация остается напряженной: власти намерены продолжить операцию по выявлению нелегальных мигрантов, а протестующие грозят новыми акциями сопротивления.

Ранее сообщалось, что Белый дом требует от союзников Трампа и Маска определиться с выбором стороны.