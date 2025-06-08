Задержан стрелявший в колумбийского сенатора Урибе в Боготе

Власти Колумбии задержали мужчину, подозреваемого в совершении покушения на сенатора Мигеля Урибе.

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Как сообщил мэр Боготы Карлос Галан в соцсети X, политик в настоящее время получает неотложную медицинскую помощь после огнестрельного ранения, полученного во время публичного мероприятия в районе Фонтибон.

Инцидент произошел в одном из парков столицы, где Урибе выступал перед избирателями. После выстрела охрана сенатора открыла ответный огонь, в результате чего пострадал еще один человек. Министр обороны Колумбии Педро Санчес охарактеризовал нападение как угрозу демократии и объявил о созыве экстренного совещания с участием военного и полицейского руководства страны.

Ранее сообщалось, что лидер британских консерваторов поддержала право работодателей запрещать паранджу.