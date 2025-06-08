Атака украинских дронов на Москву продолжается

Средства противовоздушной обороны ликвидировали еще три БПЛА, которые атаковали Московский регион. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Силами ПВО Министерства обороны сбито три беспилотника, атаковавших Московский регион, — написал он в Telegram-канале.

В настоящее время на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Средства противовоздушной обороны ликвидировали четвертый беспилотник, который атаковал Московский регион. Об этом ранее передал Сергей Собянин.

Ликвидирован третий украинский БПЛА, который летел на столицу. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще один БПЛА, который атаковал Московский регион. Об этом ранее написал Сергей Собянин.

До этого Собянин передал, что средствами противовоздушной обороны был ликвидирован один беспилотник, который летел на столицу.

Два человека пострадали в результате пожара на новомосковском заводе «Азот» в Тульской области после падения украинского беспилотника. Об этом 8 июня сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.