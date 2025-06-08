В Колумбии совершено покушение на кандидата в президенты

В столице Колумбии Боготе произошло вооруженное нападение на сенатора Мигеля Урибе Турбая, который планирует участвовать в президентских выборах 2026 года.

© Московский Комсомолец

По данным радиостанции Bluradio, инцидент случился в субботу вечером во время публичного выступления политика. Неизвестный нападавший приблизился к Урибе Турбаю со спины и открыл огонь, в результате чего сенатор получил огнестрельное ранение.

Предварительные данные свидетельствуют о возможном ранении в голову, однако официального подтверждения этой информации и подробностей о состоянии политика пока нет. Мигель Урибе Турбай, бывший губернатор департамента Кундинамарка, известен своими жесткими позициями по вопросам безопасности.

Ранее на Украине назвали безумием отказ Киева забирать тела погибших военных.