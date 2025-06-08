В Тульской области после атаки дронов загорелся комбинат "Азот"

Жители города Новомосковска в Тульской области заявили о налете беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

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По словам очевидцев, после атаки дронов произошло возгорание на территории комбината "Азот". До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев написал о том, что в регионе объявлен режим опасности атаки беспилотников.

Вскоре жители Новомосковска сообщили о взрывах в городе. Они слышали от пяти до восьми хлопков над городом. Кроме того, в небе были видны вспышки.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Некоторые регионы делят уровни опасности на цвета - красный и желтый, где первый означает чрезвычайную опасность, а второй - потенциальную. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.