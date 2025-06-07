В Мюнхене полиция застрелила напавшую на людей с ножом женщину

В Мюнхене полиция застрелила женщину, напавшую с ножом на людей. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Инцидент произошел в 20:00 по местному времени (21:00 мск) на Терезиенвизе, где обычно проходит фестиваль пива «Октоберфест». Полиция выстрелила в нападавшую, вскоре она скончалась в больнице.

О мотивах женщины пока не сообщается. Газета подчеркивает, что, возможно, у нее были проблемы с психикой.

Ранее в немецком городе Пассау, расположенном в Баварии, мужчина на автомобиле марки Mercedes въехал в толпу. Согласно предварительным данным, в результате происшествия в больнице оказались пять человек.