Из-за мощного пожара на складе в Подмосковье перекрыли движение по двум шоссе

Из-за мощного пожара на складе в подмосковном Пушкино полностью перекрыто движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе. Об этом сообщает Мострансавто в своем Telegram-канале.

Сервисы онлайн-карт также указывают на перекрытия на Ивантеевском шоссе и дублере Ярославки, однако основная трасса свободна для проезда.

О пожаре на складе в Подмосковье стало известно 7 июня. Пламя охватило склад, на территории которого хранились бочки с легковоспламеняющимися горюче-смазочными материалами, газовые баллоны и поддоны. Огонь распространился на площади в 21 тысячу квадратных метров.