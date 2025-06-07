Женщина ранила ножом нескольких прохожих в Мюнхене

В Мюнхене полиция со стрельбой задержала женщину, которая ножом ранила нескольких прохожих, она умерла в больнице, пишет Bild.

Инцидент произошел на Терезиенвизе (Луг Терезы) около 20.00 по местному времени (21.00 мск), передает ТАСС со ссылкой на Bild.

По информации издания, 30-летняя женщина напала с ножом на нескольких прохожих, после чего полиция применила оружие и ранила нападавшую. Ей срочно провели операцию, но женщина умерла в больнице. Мотивы нападения пока неизвестны. Полиция подчеркнула, что угрозы для других граждан сейчас нет.

Именно на Терезиенвизе обычно проводят крупнейший в мире фестиваль пива «Октоберфест».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году на фестивале в немецком городе Золинген мужчина совершил нападение с ножом на прохожих. После этого власти Германии приняли решение ввести запрет на ношение ножей. Однако нападения с использованием ножей продолжаются, в мае конфликты между школьниками привели в Германии к двум поножовщинам за день.